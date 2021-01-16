Швидкі тести уже в аптеках, або Так от чому в Україні впала захворюваність ковідом…

Усього 400 грн коштує в аптеці швидкий тест на COVID-19, який кожний може зробити собі вдома. А ще – їх роблять і сімейні лікарі

Без жодного ажіотажу в українських аптеках можна придбати швидкі тести для діагностики коронавірусної інфекції – так звані тести на антиген. І українці їх все ширше використовують, взявши багато в чому вирішення проблеми, спасіння від пандемії, у власні руки. Наскільки це виправдано – окреме питання. Але наразі – це даність.

А тести, про які йдеться, потрібно відрізняти від перших експрес-тестів, представлених ще на початку пандемії, які визначали наявність антитіл у крові людини і достовірність яких згодом була визнана не найкращою для подальшого застосування. Нинішні ж швидкі тести доволі непогано оцінюються фахівцями, у чому їхній принцип дії, скільки це коштує в аптеці і яким чином його можна зробити безкоштовно, далі в матеріалі Укрінформу.

Чутливість майже як у ПЛР

Тести на антиген представили у ВООЗ наприкінці вересня і назвали проривом у діагностиці, заявивши, що вони особливо потрібні країнам, що розвиваються, адже ті мають проблеми з тестуванням методом ПЛР через нестачу обладнання та спеціалістів. Такі тести не потребують спеціального обладнання, а результат буде відомий вже за 15 хвилин.

Ігор Заставний

Співзасновник та член правління ГО «Академія сімейної медицини України», співзасновник та сімейний лікар мережі сімейна амбулаторія «ВУЛИК» Ігор Заставний у коментарі Укрінформу пояснює, який принцип дії тесту на антиген:

«Якщо говорити спрощено, то вірус складається з двох основних компонентів – оболонки, всередині якої є генетичний матеріал вірусу – ДНК або РНК. Коронавірус – це РНК вірус. Якщо ПЛР-тест визначає власне РНК-вірусу, коли РНК вже інтегрувалося в наші клітини, то принцип тесту на антиген передбачає визначення компонентів оболонки вірусу на поверхні наших клітин. Матеріал для такого тесту забирається з носа».

На запитання про те, чи можна довіряти тестам на визначення антигену, лікар відповідає, що працівники його клініки вже другий місяць користуються швидкими тестами на COVID-19 і практика показує, що їхня ефективність близька до ПЛР-тестів.

«Хоча їхня чутливість і специфічність може бути на кілька відсотків нижчою від ПЛР, але в цілому такі тести абсолютно нормальні, і в умовах, коли треба швидко встановити діагноз, ми їх широко використовуємо», – додає сімейний лікар.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, похибка експрес-тестів на антиген коронавірусу така сама, як і похибка ПЛР-тестів – вона коливається у межах 20-30%, а одним із факторів, що впливає на його точність може бути правильний забір матеріалу.

Алла Мироненко

Чи ж зможуть тести на антиген замінити ПЛР? Вірусологиня Алла Мироненко в інтерв’ю громадському радіо на це запитання відповіла, що не зможуть: «Чутливість цих тестів на антиген менша, ніж у ПЛР-тесту. Все одно швидкі тести ніколи не замінять ПЛР-тест». Як зазначила пані Мироненко у коментарі ВВС, найбільша точність тесту на антиген на ранній стадії – з 1 по 7 день: «Виробники можуть писати, що чутливість експрес-тестів 80%. Це, якщо пацієнти на ранній стадії, а якщо на 7 день і пізніше, то чутливість буде 15%».

400 грн в аптеці, в сімейного лікаря – безкоштовно

Наразі тести на антиген продають в деяких аптеках за ціною близько 400 гривень (що вдвічі дешевше за найдешевши й ПЛР-тест). Приміром, в одній з аптек міста Боярка швидкий тест у продажу вже близько місяця. У листопаді їх робили переважно медикам, а потім стали застосовувати і для діагностики COVID-19 у пацієнтів. Спочатку їх потрібно було підтверджувати ПЛР-дослідженням, але тепер це не обов’язково. «Ще місяць тому тести на антиген потребували підтвердження, але тепер це не обов’язково через внесення змін в медичні настанови», – каже Ігор Заставний.

Йдеться про те, що на початку січня в НСЗУ повідомили, що до стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження – тестування методом експрес-діагностики – швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин. Отже, сімейні лікарі мають робити їх безкоштовно. Швидкі тести надходять до регіональних Департаментів охорони здоров'я, які розподілятимуть потрібну кількість на заклади охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу. Тож поки що вони можуть бути не в усіх лікарнях.

Відповідо до стандарту надання меддопомоги, скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 в медзакладах проводять:

людям з підозрою на COVID-19;

людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;

пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;

особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення COVID-19.

крім того, такі швидкі тести днями почали робити на КПВВ «Новотроїцьке» (Донецька область) – під час в'їзду громадян з тимчасово окупованих територій.

Але наскільки широко наразі застосовуються тести на антиген для пацієнтів – поки не зрозуміло. Дані про підтверджені випадки швидкими тестами, очевидно, не включаються до щоденної статистики захворюваності, про яку звітує МОЗ. Принаймні, у повідомленні, що оновляється щодня міністерством, йдеться лише про кількість тестувань, проведених методом ПЛР та ІФА. Отже, вони залишаються переважно як метод скринінгу, а не діагностики. Скільки ж людей їх купують в аптеках – теж невідомо. Але цілком можна припустити, що зменшення кількості виявлених випадків корона вірусної інфекції частково пов’язується і з більшим поширенням швидких тестів. А ще з небажанням людей взагалі робити тести на COVID-19. Адже з одного боку, коли хворіє уся родина, то зазвичай достатньо протестувати лиш одного з її членів, щоб зрозуміти, що інші теж зустрілися з коронавірусом. А з іншого, дехто і взагалі не бачить необхідності робити тест. Тому нам усім не варто розслаблятися, оглядаючись на статистику захворюваності, тим паче, що Україна входить у десятку країн Європи з найбільшою смертністю від COVID-19.

Юлія Горбань, Київ