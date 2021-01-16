Найвищі показники COVID-захворюваності – у трьох областях та Києві

Станом на 16 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Запорізькій, Миколаївській, Черкаській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 400, 5 на 100 тис. населення, Миколаївській - 396,4, Черкаській - 338,2, та в Києві - 312,1.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні -223,6 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 85,3 на 100 тис. населення, Закарпатській - 97,7 та в Івано-Франківській областях - 117,8.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 січня, виявили 7 729 нових випадків COVID-19, померли 144 особи. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 154 692 особи, з них 857 183 одужали, померли 20 686 людей.