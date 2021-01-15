Разумков розповів, чому депутатів не штрафують за відсутність маски

За інформацією Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, ніхто з народних депутатів не був оштрафований за недотримання маскового режиму в залі парламенту.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

"Є неприємні приклади, які я бачу з трибуни ВР: хтось ходить у "дірявих" масках, хтось взагалі без маски. Було багато дискусій у залі про запровадження штрафів, але ми не можемо накладати їх самостійно, а поліція в зал ВР заходити не має права. Наскільки мені відомо, нікого з депутатів не штрафували за відсутність маски. Хоча було б непогано і правильно", - зазначив Голова ВР.

Відповідаючи на запитання, чому він як спікер не звертається до правоохоронних органів через недотримання депутатами маскового режиму в залі парламенту, Разумков сказав, що це не його зона відповідальності.

"Завдяки онлайн-трансляції правоохоронні органи самі бачать, що відбувається в стінах парламенту", - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 листопада 2020 року ухвалила закон про запровадження штрафу за перебування в громадських будівлях та транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Законом передбачено покарання за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).