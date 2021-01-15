Проїзд на шляхах державного значення забезпечений – Укравтодор

В Україні подекуди випало до 10 см снігу, на перевалах намело до 35 см, проте проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору, передає Укрінформ.

Як зазначається, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях випало від 5 до 10 см снігу.

"Покриття на дорогах державного значення в більшості областях мокре, де останню добу випадали або йдуть опади - покриття місцями засніжене (Волинська, Донецька, Київська, Львівська, Рівненська, Черкаська області), місцями ожеледиця у Дніпропетровській та Миколаївській областях", - інформують в Укравтодорі.

Повідомляється, що на перевальних ділянках сніг іде вже другу добу, випало 10-35 см. Дорожнє покриття мокре, в Закарпатській, Львівській областях на дорогах снігова каша, в Івано-Франківській області покриття засніжене.

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"В областях виконуються роботи з розчищення проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - наголосили в Укравтодорі.

Зазначається, що для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожні організації задіяли в роботі 1410 одиниць техніки та 1881 робітника.

Як повідомлялося, синоптики прогнозують 15 січня невеликий сніг в Україні, крім південних областей. На дорогах місцями ожеледиця.