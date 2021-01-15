Дороги Києва вночі чистили від снігу понад 413 машин

Дороги Києва вночі чистили від снігу понад 413 машин

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Укрінформ
На дорогах Києва упродовж ночі працювало 413 одиниць спеціалізованої техніки КК «Київавтодор», прибираючи сніг з проїжджої частини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Київавтодору у Фейсбуці.

"У всіх районах працювали колони великої та малої техніки, які оперативно очищали проїжджі частини від снігу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 37 бригад ручного прибирання упродовж ночі розчищали від снігу тротуари і зупинки транспорту. На світанку, після поновлення снігопаду, кількість працівників з ручного прибирання була збільшена.

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Нині посилено прибирають підходи до наземних і підземних пішохідних переходів, сходові марші, зупинки транспорту.

За даними Київатодору, загалом від початку негоди використано 2273 тонни солі, 1635 тонн піщано-соляної суміші, 96 тис. літрів рідких хлоридів.

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