У Києві закрили ярмарки – до повернення тепла

У Києві через зниження температури повітря з 15 січня і до покращення погодних умов скасовано проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарок.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА.

Окрім цього, на період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Приміщення облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.

Також у зв’язку зі значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад КП "Київтеплоенерго". Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи. За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

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Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.

Сьогодні упродовж дня знову очікується сніг.

Зазначається, що дорожники КК «Київавтодор» працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів у столиці. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні, тому водіїв закликають не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг.