У Києві закрили ярмарки – до повернення тепла
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба КМДА.
Окрім цього, на період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Приміщення облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.
Також у зв’язку зі значним зниженням температури у посилений режим переведена робота 35 аварійних бригад КП "Київтеплоенерго". Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи. За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.
Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. Електричне обладнання перед сильним похолоданням також пройшло додаткове обстеження.
Сьогодні упродовж дня знову очікується сніг.
Зазначається, що дорожники КК «Київавтодор» працюють у цілодобовому режимі, аби оперативно ліквідовувати наслідки опадів у столиці. Робота спецтехніки триватиме і сьогодні, тому водіїв закликають не заважати процесу і не паркувати авто обабіч проїжджої частини вулиць та доріг.
Як повідомлялося, у столицю прийшло значне похолодання. За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі температура може опуститися до 17° морозу, вдень – до 15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.