На час холодів у столиці відкриваються 32 пункти обігріву

В усіх районах Києва з 14 січня починають працювати понад три десятки пунктів обігріву.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу напередодні повідомив Віталій Кличко.

"На Київ насувається різке похолодання. Міські служби готуються і до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади, і до обігріву житлового фонду, а також облаштовують пункти обігріву. Зважаючи на те, що, за прогнозами, температура може знизитися до 15-17 градусів", - розповів міський голова.

За його словами, у теплопунктах можна буде отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а в деяких за потреби взяти собі теплий одяг і взуття.

Дізнатися адреси пунктів обігріву можна на сайті КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, у низці областей України 13 січня очікуються снігопади (висота покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, а з 15-16 січня по всій країні - значне зниження температури.