У Маріуполі відкрили 17 пунктів обігріву - міськрада

У різних районах Маріуполя відкрили 17 пунктів, де в холодну погоду можуть погрітися всі охочі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Пункти обігріву розташовуються у відділеннях територіальних центрів і комітетах самоорганізації населення в усіх районах міста та приймають усіх бажаючих.

Заступник директора міського департаменту соціального захисту населення Віта Іваннікова повідомила, що всі пункти забезпечені їжею і гарячим чаєм. На це було виділено понад 45 тис. грн, закуплено більш як 3,5 тис. продуктових наборів, до яких входять вермішель, чай, цукор, вафлі.

Окрім того, до пунктів обігріву небайдужі мешканці міста приносять теплий одяг.

Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, запевнили у міській раді Маріуполя.

Як повідомляв Укрінформ, через карантинні обмеження цієї зими у Чернігові працюватиме лише один пункт обігріву - в центрі для бездомних і безпритульних. Взимку 2018 та 2019 років у Чернігові працювали 8 пунктів обігріву, більшість - цілодобово.