Україна входить у двадцятку Рейтингу забезпечення права на інформацію — МКІП

Україна впевнено входить у двадцятку Рейтингу забезпечення права на інформацію (Global Right to Information Rating).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у Фейсбуці.

“13 січня 2021 року виповнюється 10 років з дня ухвалення Закону «Про доступ до публічної інформації» – одного з найпрогресивніших у світі законодавчих актів у сфері доступу громадськості до інформації. Україна впевнено входить у двадцятку Рейтингу забезпечення права на інформацію (Global Right to Information Rating)”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що “саме ми запустили в дію Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів, яку ще називають Конвенцією Тромсе, ставши десятою державою, яка ратифікувала її положення”, завдяки чому право на доступ до офіційних документів, що створюються органами держвлади, було вперше закріплено на міжнародному рівні.

“МКІП активно сприяє впровадженню положень Закону про доступ до публічної інформації та імплементації положень Конвенції Тромсе”, - зазначив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Як повідомлялося, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) – це перший міжнародний обов'язковий документ, який закріплює право на доступ до офіційних документів, що створюються органами державної влади. Конвенція набула чинності 1 грудня 2020 року завдяки Україні, яка стала десятою державою, котра ратифікувала цей документ і тим самим запустила його в дію.