В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 90 тисяч осіб

В Україні за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло майже 90 тис. людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За минулий тиждень на ГРВІ захворіли 89 133 особи, із них 35,5% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 234,6 на 100 000 населення, що на 51,4% менше від епідемічного порога, розрахованого для України", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголошують, що повідомлень про летальні випадки внаслідок ускладнень грипу за тиждень не надходило.

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Як зазначається, в країні не зафіксовано географічного поширення грипу. Загалом з 28 вересня 2020 року до 10 січня 2021 року перехворіло 6,3% населення країни.

За інформацією МОЗ, за тиждень від грипу вакциновано 2 895 українців, а загалом від початку епідемічного сезону щеплення зробили 180 376 осіб.