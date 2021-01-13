Україна відправить нову групу миротворців до Косова – Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про направлення українських військових до Сербії для участі в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово.

Відповідний указ від 13 січня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

“Направити до Республіки Сербія для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал із числа військовослужбовців Збройних сил України загальною чисельністю до 2 осіб”, - ідеться в документі.

Зазначається, що рішення прийняте на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони та відповідно до Закону «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки».