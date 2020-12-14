Українські миротворці вилетіли до Косова – кожен має досвід в АТО/ООС

З військового аеродрому аеропорту "Бориспіль" до міжнародного аеропорту Приштини 14 грудня вилетіла чергова ротація українських миротворців.

Про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України у Фейсбуці.

Як зазначається, український контингент продовжить роботу своїх попередників.

"Кожен з новоприбулих миротворців має досвід служби в АТО/ООС, гарне володіння іноземною мовою, чудову фізичну підготовку та фахові знання", - йдеться у повідомленні.

Ротація в Косові у військовослужбовців триватиме шість місяців. Перед відправленням до Косова всім військовослужбовцям були зроблені необхідні щеплення, а також проведена спеціальна ізоляція та здача тестів на коронавірус.

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Окрім цього, кожного військовослужбовця забезпечено засобами індивідуального захисту на час ротації, інформує прсслужба Cухопутних військ ЗСУ.

Український контингент у Косові діє на території Косова і Метохії з 1 вересня 1999 року. На початку операції був створений польсько-український миротворчий батальйон «УкрПолбат», проте потім український компонент батальйону був виведений і переформований у самостійний підрозділ «Національний контингент у Косові». За весь час на миротворчій службі побувало близько 1,300 українських солдат, з них 5 загинуло, а 26 отримали поранення. Основними завданнями військових є розмінування територій, охорона кордону, інженерні та будівельні роботи. Роботу українських військовослужбовців високо оцінило керівництво Північноатлантичного альянсу та Міністерства оборони України.