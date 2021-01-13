У ДТП з автобусом у Росії загинули двоє українців – МЗС

У ДТП, що сталася в Ростовській області РФ з автобусом сполученням Москва-Донецьк, двоє громадян України загинули, ще дві наші співвітчизниці отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

«Внаслідок ДТП на території Красносулинського району Ростовської області РФ загинули двоє громадян України (чоловік і жінка), ще двоє українських громадянок отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Красносулинської районної лікарні. Їм надається медична допомога», - зазначив Ніколенко.

Він додав, що загалом у транспортному засобі, який прямував із Москви до тимчасово окупованого Донецька, перебувало 18 осіб, з них 15 - громадяни України.

Ніколенко зазначив, що наразі триває встановлення обставин ДТП.

Українське консульство поінформувало родичів загиблих та постраждалих українців, з рештою громадян встановлено зв'язок. «Прохань щодо надання консульської допомоги вони не висловлювали», - повідомив речник МЗС.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Ростовській області РФ перекинувся пасажирський автобус з українцями. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся. В результаті двоє людей загинули, троє постраждали. Автобус перекинувся на мокрій трасі, але обмерзання не було. За уточненими даними, водій автобуса живий, він громадянин України.