У Росії перекинувся автобус, який прямував до окупованого Донецька, є жертви

У Ростовській області РФ перекинувся пасажирський автобус з українцями. В результаті аварії загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Про це передає Укрінформ з посиланням на регіональне управління МВС Россії і ТАСС.

МВС повідомляє, що вранці на трасі М4-Дон сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся. В результаті двоє людей загинули, троє постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб.

При цьому ТАСС уточнює, що в автобусі перебували 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з ОРДЛО (Донецької області). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.

Також повідомляється, що автобус перекинувся на мокрій трасі, але обмерзання не було. За уточненими даними, водій автобуса живий, він громадянин України. Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Росії, в Підмосков'ї, вантажівка врізалася у військові автобуси, в яких знаходилися солдати строкової служби та чотири офіцери ЗС Росії. У підсумку - 4 загиблих і 50 постраждалих.

Фото: ostro.org, МВС РФ