У Росії перекинувся автобус, який прямував до окупованого Донецька, є жертви
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Укрінформ
У Ростовській області РФ перекинувся пасажирський автобус з українцями. В результаті аварії загинули двоє людей, ще троє постраждали.
Про це передає Укрінформ з посиланням на регіональне управління МВС Россії і ТАСС.
МВС повідомляє, що вранці на трасі М4-Дон сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус знесло в кювет, і він перекинувся. В результаті двоє людей загинули, троє постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб.
При цьому ТАСС уточнює, що в автобусі перебували 15 осіб. За словами представника Міністерства транспорту Ростовської області, перевізник, як і більшість пасажирів, - з ОРДЛО (Донецької області). Автобус прямував з Москви до окупованого Донецька.
Фото: ostro.org, МВС РФ