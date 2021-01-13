СБУ за рік викрила 81 організоване злочинне угруповання та 536 корупційних злочинів

Упродовж 2020 року Служба безпеки України викрила 81 організоване злочинне угруповання (ОЗУ), із них – 17 ОЗУ, в діяльності яких брали участь посадовці владних структур.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Найчастіше діяльність викритих у 2020-му році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30 ОЗУ) і корисливо-насильницькими злочинами (18 ОЗУ).

Також у минулому році було заблоковано діяльність фінансової пірамиди, організатори якої привласнили понад 250 млн дол. США інвесторів. Її вкладниками були понад 600 тис. осіб.

Серед 17 викритих ОЗУ за участі посадовців: хабарництво при наданні землевпорядної документації на Луганщині за участі керівництва територіального органу Держгеокадастру, привласнення службовцями Міноборони 11 млн. грн бюджетних коштів на будівництві казарм тощо.

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Ще 7 ОЗУ були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною, а 6 – з незаконною міграцією. Наприклад, на Дніпропетровщині співробітники одного з відділків поліції у складі злочинної організації штучно нарощували показники роботи. Для цього – фальсифікували кримінальні справи і катували підозрюваних, щоб отримати докази неіснуючих злочинів.

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу.

Значну увагу протягом року СБУ приділяла протидії загрозам державній безпеці, що пов’язані з корупцією. Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші.

Щодо високопосадовців розпочато загалом 90 кримінальних проваджень. Зокрема, посадовцям рівня категорій «А» і «Б» оголошено 64 підозри у вчиненні злочинів. Водночас у 2019 році таких підозр було оголошено 36.

Загалом за напрямом боротьби з корупцією та оргзлочинністю за матеріалами СБУ протягом року було розпочато 1 218 досудових розслідувань, в яких 1 763 особам повідомлено про підозру. За цей період було засуджено 379 осіб, а 41 представнику криміналітету заборонено в’їзд в Україну.