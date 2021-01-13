СБУ за рік викрила 81 організоване злочинне угруповання та 536 корупційних злочинів

СБУ за рік викрила 81 організоване злочинне угруповання та 536 корупційних злочинів

Укрінформ
Упродовж 2020 року Служба безпеки України викрила 81 організоване злочинне угруповання (ОЗУ), із них – 17 ОЗУ, в діяльності яких брали участь посадовці владних структур.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Найчастіше діяльність викритих у 2020-му році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30 ОЗУ) і корисливо-насильницькими злочинами (18 ОЗУ).

Також у минулому році було заблоковано діяльність фінансової пірамиди, організатори якої привласнили понад 250 млн дол. США інвесторів. Її вкладниками були понад 600 тис. осіб.

Серед 17 викритих ОЗУ за участі посадовців: хабарництво при наданні землевпорядної документації на Луганщині за участі керівництва територіального органу Держгеокадастру, привласнення службовцями Міноборони 11 млн. грн бюджетних коштів на будівництві казарм тощо.

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Ще 7 ОЗУ були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною, а 6 – з незаконною міграцією. Наприклад, на Дніпропетровщині співробітники одного з відділків поліції у складі злочинної організації штучно нарощували показники роботи. Для цього – фальсифікували кримінальні справи і катували підозрюваних, щоб отримати докази неіснуючих злочинів.

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу.

Значну увагу протягом року СБУ приділяла протидії загрозам державній безпеці, що пов’язані з корупцією. Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші.

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Щодо високопосадовців розпочато загалом 90 кримінальних проваджень. Зокрема, посадовцям рівня категорій «А» і «Б» оголошено 64 підозри у вчиненні злочинів. Водночас у 2019 році таких підозр було оголошено 36.

Загалом за напрямом боротьби з корупцією та оргзлочинністю за матеріалами СБУ протягом року було розпочато 1 218 досудових розслідувань, в яких 1 763 особам повідомлено про підозру. За цей період було засуджено 379 осіб, а 41 представнику криміналітету заборонено в’їзд в Україну.

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