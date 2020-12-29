СБУ за рік виявила зловживань у Міноборони та Нацгвардії на 1,1 мільярда

Упродовж 2020 року контррозвідка Служби безпеки України розпочала 119 кримінальних проваджень у сфері військово-економічного та оборонного потенціалу країни.

Із них 68 проваджень стосуються порушень порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Зокрема, контррозвідка запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд грн та викрила факти зловживання службовим становищем у Міноборони, Нацгвардії та низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі.

Завершується робота з передачі МОУ вилученого контррозвідкою контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд гривень.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджені за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу.

Водночас за порушення законодавства у сфері державного експортного контролю нараховано понад 141 млн грн штрафних санкцій.

Також контррозвідкою не допущено укладання 65 зовнішньоекономічних контрактів, які могли завдати шкоди інтересам держави.

Фото: СБУ