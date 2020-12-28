Міноборони виконало державне замовлення на 99,5% - Таран

Станом на кінець грудня Міністерство оборони виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Станом на 26 грудня Міністерство оборони виконало державне оборонне замовлення на 99,5%. Укладено державних контрактів на суму 21 млрд 897,87 млн гривень із загально виділених 22 млрд 004,74 млн гривень. Збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ. Попри обмеження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, пов’язані з COVID-19, вдалось забезпечити постачання озброєння та військової техніки на рівні 2019 року, а за деякими напрямами (забезпечення боєприпасами, бронетанковою технікою, цифровими засобами зв’язку) навіть перевищити обсяги попереднього року», — сказав Таран.

За його словами, за державним оборонним замовленням до військ поставлені 10,5 тисяч одиниць техніки, 3,2 млн штук боєприпасів. Проавансовані виготовлення і постачання озброєння та військової техніки у 2021 році на суму 6,5 млрд гривень.

За словами міністра, основний ресурс наступного року слід планувати на закупівлю нового озброєння, а не на ремонт застарілих зразків. З цією метою будуть переглянуті підходи до розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки.

«Також відповідним підрозділам Міністерства оборони поставлено завдання у найстисліші строки забезпечити імплементацію положень Закону «Про оборонні закупівлі». У 2021 році маємо перейти до нових процедур закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Для цього розробляємо нову методику закупівлі за вартістю зразка, яка враховуватиме його життєвий цикл», — заявив Таран.

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Міністр наголосив, що вперше в історії оборонного відомства створена нормативна база і практично реалізовані прямі міжнародні угоди щодо закупівлі та постачання за імпортом озброєння і військової техніки, а також комплектуючих до них, що не виробляються в Україні.

Зокрема з турецькими компаніями укладені контракти на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів та будівництво кораблів класу «корвет» з передачею відповідних технологій та подальшим нарощуванням будівництва суден в Україні.

Також проведена підготовча робота для укладання контракту на замовлення для потреб Збройних Сил України трьох літаків Ан-178, який буде підписаний уже найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році на виконання державного оборонного замовлення було передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні замовлення беруть участь 14 державних замовників.

Фото: МОУ