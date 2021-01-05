СБУ викрила рекордну контрабанду героїну до Євросоюзу

Служба безпеки України попередила контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу транснаціональним організованим злочинним угрупуванням.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За результатами тривалої багатоходової спецоперації співробітникам СБ України вдалось задокументувати протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання з-поміж громадян Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, останні організували ввезення на територію нашої держави героїну на судні, яке прибуло до Одеського морського торгівельного порту у грудні минулого року. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Для викриття та документування протиправної діяльності всіх учасників вказаного наркоугруповання було прийнято рішення щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.

СБУ блокувала контрабанду рекордної партії героїну / Фото: СБУ

За результатами проведених заходів оперативники спецслужби затримали трьох іноземців у Львові (згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу) під час фасування наркотиків в орендованих складських приміщеннях. Як встановили у спецслужбі, надалі наркоділки планували переправити героїн до Євросоюзу нібито під виглядом дипломатичного вантажу. Цього ж дня у Львові затримали громадянина Туреччини – одного з організаторів наркотрафіку.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили 1035 кг речовини, підготовленої до транспортування. Експрес-тести засвідчили, що це - героїн. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 2,3 млрд грн. Додатково проводяться обшуки у місцях тимчасового проживання фігурантів.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників, задіяних у наркобізнесі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину.

Спецоперація із викриття протиправної діяльності проводилась оперативниками та слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння Державної митної служби України.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, який намагався за допомогою квадрокоптера переслати наркотики в СІЗО, йому загрожує до 12 років ув'язнення.