ВАКС скасував арешт мобільного телефону ексдиректора аеропорту «Бориспіль»

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвоката ексгенерального директора державного аеропорту «Бориспіль» щодо скасування арешту майна.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

“У середу, 13 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання захисника колишнього генерального директора державного аеропорту «Бориспіль» щодо скасування арешту з мобільного телефону, вилученого під час обшуку в місці проживання підозрюваного. Клопотання мотивоване тим, що арешт було накладено необґрунтовано та відпала потреба у подальшому застосуванні такого арешту”, - йдеться у повідомленні.

Слідчий суддя ВАКС відхилила аргументи сторони захисту про необґрунтованість накладення арешту, оскільки відповідна ухвала про арешт майна була переглянута в апеляційному порядку, а нових доводів, які не були предметом дослідження, захисник не представив.

Поряд із цим, слідча суддя задовольнила клопотання адвоката щодо скасування арешту майна, оскільки відсутня подальша потреба в арешті майна з огляду на досягнення завдання кримінального провадження, для виконання якого це майно підлягало арешту.

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Разом з тим, слідчий суддя зауважила, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження. Тому після проведення з вилученими речами всіх необхідних процесуальних дій (оглядів, експертних досліджень) і належної процесуальної фіксації виявленої доказової інформації, такі речі як найшвидше мають бути повернуті власнику.

Як повідомлялось, за версією слідства, із 2014 по 2019 роки, службові особи ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» уклали договори та неправомірно передали в оренду приміщення підприємства суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн грн.