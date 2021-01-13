Платформою «Допомога поруч» скористалися понад 600 тисяч осіб - Лазебна

Онлайн-платформою «Допомога поруч» з доставки найнеобхідніших продуктів найбільш вразливим категоріям громадян скористалися понад 600 тисяч осіб.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«В умовах карантину, розуміючи, що люди потребують більше допомоги, ніж є можливостей у державного бюджету, Мінсоцполітики запустило велику програму адресної допомоги найбільш вразливим громадянам - самотнім матерям і батькам, особам з інвалідністю, самотнім пенсіонерам, залучивши до такої допомоги, крім соціальних працівників, ще представників ОТГ, благодійників, громадські організації, волонтерів, небайдужих громадян», - розповіла Лазебна.

Вона поінформувала, що міністерство розробило та запустило онлайн-платформу «Допомога поруч», де ті, хто потребує допомоги, можуть залишити заяву на найнеобхідніше - продукти харчування, засоби гігієни та індивідуального захисту – а бізнес, інші громадяни, надають потрібне.

«Цією платформою скористались більше 600 тисяч осіб», - зауважила Лазебна.

Вона наголосила, що необхідне надається безкоштовно і доставляється додому тим, хто потребує допомоги, що важливо в умовах карантину.

За її словами, серед продуктів, які можна безкоштовно отримати, - крупи, овочі, фрукти, молочні та м’ясні продукти, риба, побутова хімія: пральний порошок, засоби для дезінфекції, мийні засоби, а також засоби гігієни - крем, мило, шампунь, підгузки для дітей (для самотніх матерів і батьків), зубна паста.

«Програма діє у форматі онлайн-платформи. Також звернутися по допомогу можна за телефоном урядової гарячої лінії 15-45 або за телефонами обласних гарячих ліній», - повідомила міністр.

Лазебна поінформувала, що програма працює на базі структурних підрозділів соціального захисту в усіх регіонах України та в м.Києві.

У Мінсоцполітики також створили відеоінструкцію про те, як скористатися цією послугою.