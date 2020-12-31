Субсидії готівкою отримують 93% домогосподарств — Мінсоцполітики

Понад 90% українських домогосподарств, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, одержують її у готівковій формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Близько 3 мільйонів домогосподарств скористались субсидіями, 93% домогосподарств отримують їх у готівковій формі», - ідеться в повідомленні.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, соціальна підтримка цього року була тісно пов’язана з автоматизацією, з тим, що люди мають більше бути вдома.

«Розуміючи, що люди через карантин перебувають удома, більше споживають комунальних послуг, ми заборонили припиняти надання житлових субсидій на час карантину, зробили їх автоматичне перепризначення, без додаткових звернень, збільшили соціальні нормативи споживання за комунальними послугами. Це допомогло 3 мільйонам домогосподарств, які отримують субсидії», - наголосила вона.

За словами Лазебної, було максимально переведено всі призначення соціальних допомог в автоматичний режим у період карантину, щоб зменшити скупчення людей та черги, автоматизовано багато функцій Пенсійного фонду тощо.

«Була велика програма по доставці продуктових наборів малозабезпеченим. Також швидко розробили та запустили онлайн-платформу «Допомога поруч», де ті, хто потребують, можуть залишити заявку на найнеобхідніше – продукти харчування, засоби гігієни та індивідуального захисту – а бізнес, інші громадяни, надають потрібне. Цією платформою скористались понад 600 тисяч осіб», - зазначила міністр.

Як повідомлялося, із 1 січня 2019 року в Україні розпочалася монетизація субсидій.

Наприкінці грудня 2020 року міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що суми, закладеної у держбюджеті на 2021 рік на субсидії, вистачить для проходження опалювального сезону.

Згідно з Держбюджетом-2021 на програму субсидій закладено 36,6 млрд грн, що на 2,7 млрд грн менше, ніж у 2020 році.