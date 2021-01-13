МОЗ не підтримує припинення посиленого карантину до 24 січня

Міністерство охорони здоров'я не підтримує жодних рішень щодо припинення посилених карантинних обмежень до раніше встановленого терміну.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На даний момент на території країни впроваджені карантинні обмеження, загальнонаціональний карантин, який діє до 28 лютого 2021 року. Що стосується посилених карантинних обмежень, вони діють з 8 січня, і позиція МОЗ залишається незмінною: вони мають діяти по 24 січня включно. Так як це було передбачено постановою уряду від 9 грудня 2020 року. І жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну, визначеної дати ми не підтримуємо, ми не вносили", - зазначив Степанов.

Він зазначив, що під час новорічних свят українці активно подорожували з регіону до регіону, мали велику кількість контактів, тому можна спрогнозувати, що за цей час була інфікована коронавірусом велика кількість громадян.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.