Український політв'язень у Росії Вигівський підозрює, що перехворів на COVID-19

Бранець Кремля Валентин Вигівський заявляє, що у російській колонії, де його утримують, спалах коронавірусу, і не виключає, що перехворів на COVID-19.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу батько політв'язня Петро Вигівський, який отримав лист від нього.

«Сьогодні отримали листа від сина Валентина, який знаходиться вже сьомий рік в ув`язненні в Росії, в Кірово-Чепецьку. Весь цей час його утримують в режимі ПКТ (приміщення камерного типу - ред.) або ШИЗО. Це дуже жорсткі режими утримування. Зараз в колонії вирує COVID-19. Медичної допомоги не надають, тестів також не проводять. Син підозрює що вже хворів цією недугою», - зазначив батько політв'язня.

За його словами, така ж ситуація і в інших місцях ув`язнення українців. «Наша головна допомога в таких умовах, на мою думку, полягає в найширшому розголошенні у світових ЗМІ цієї страшної ситуації», - підкреслив Вигівський.

Як повідомляв Укрінформ, Валентин Вигівський 17 вересня 2014 року поїхав до Криму на виставку авіації. Тільки за місяць його родичам повідомили про те, що на вокзалі в Сімферополі Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною". Згодом йому було висунуто обвинувачення у "шпигунстві". 15 грудня 2015 року він був засуджений до 11 років колонії суворого режиму за цим обвинуваченням. Відбуває покарання у важких умовах у ВК-11 під містом Кірово-Чепецьком Кіровської області РФ.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем.

Фото: ЕРА