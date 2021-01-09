Поблизу Рима у річці виявили тіло громадянки України

Біля узбережжя річки Тібр неподалік столиці Італії виявили труп жінки. Поліція з'ясувала, що загибла - громадянка України, яка працювала в Італії доглядальницею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Roma Today.

Як зазначається, ідентифікувати особу загиблої було непросто, адже тіло вже розклалося. Судмедекспертам допомогли відбитки пальців загиблої. Жінка мала справу з поліцією в зв'язку з оформленням дозволів на проживання в Італії.

Правоохоронці встановили, що загибла - 58-річна жінка з України, яка працювала в Італії доглядальницею. Вона вже двадцять років мешкала в Італії. Син жінки повідомив про її зникнення ще в середині грудня.

Загибла жила в містечку Кастель-Вольтумо біля гирла річки Вольтурно, що в регіоні Кампанія. Від місця проживання до місця, де знайшли тіло, понад 200 км. Експерти вважають, що труп загиблої віднесло течією річки Вольтурно.

На її тілі ознак насильства не виявили, проте остаточну причину смерті ще не встановили.