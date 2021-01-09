Рятувальники попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах

У західних областях сьогодні очікується ожеледиця на автошляхах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 9 січня у західних областях на дорогах ожеледиця; у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.