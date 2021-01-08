Дощ, сніг та ожеледиця — чого Україні чекати у суботу

В Україні у суботу, 9 січня, в окремих областях очікуються опади у вигляді дощу, часом мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«9 січня хмарно. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях значні опади, вдень в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів», - йдеться в повідомленні.

На дорогах місцями ожеледиця (у західних областях повсюди). Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у західних областях вночі 2-7° морозу; Карпатах вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу.

У Києві та Київській області 9 січня без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби у столиці близько 0°; по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Упродовж 10-11 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише 11 січня в Одеській області невеликий дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах вдень невеликий сніг.

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У західних областях на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, 11 січня на Сумщині до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

У столичному регіоні 10-11 січня без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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В Україні 12-13 січня синоптики обіцяють часом помірний сніг, на заході країни невеликий, на півдні вдень сніг з дощем.

Температура вночі становитиме 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 12-13 січня також часом очікується помірний сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.