Циклон приніс в Одеську область грози з градом

На півдні Одеської області пройшли грози. Їх спровокував циклон над Угорщиною.

Про це в Фейсбуці написав інженер-синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич.

"Незважаючи на те, що сьогодні 5 січня, на півдні Одеської області пройшли грози. У деяких селах також очевидці засвідчили випадання граду. Причиною виникнення гроз став досить активний холодний фронт, пов'язаний з циклоном над Угорщиною", - повідомив синоптик.

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За словами Кібальчича, додатковим чинником для розвитку потужної динамічної конвекції слугували високі температури в приземному шарі (+10... + 12 ° С) і адвекція вологи з Чорного моря.

Під його ж дописом читачі уточнили, що град випав у селах Матроска і Некрасівка.