З українським паспортом можна без візи відвідати 130 країн

Паспорт громадянина України дає можливість без візи в'їхати до 130 країн світу.

Про це свідчить Індекс паспортів компанії Henley & Partners, передає Укрінформ.

Як повідомляється, за підсумками року Україна розділила 41 місце з тихоокеанською країною Вануату в рейтингу свободи пересування, яку країни світу надають своїм громадянам.

У порівнянні з попереднім роком український паспорт перемістився з 43 на 41 позицію в рейтингу.

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Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою після прибуття) 191 напрямок світу. Сінгапур залишається на 2-му місці, Південна Корея і Німеччина посідають 3-є місце. Останнім у рейтингу на 106-му місці опинився Афганістан, із паспортом якого можна відвідати лише 26 напрямків.

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Індекс паспортів компанії Henley&Partners аналізує візові правила більш ніж 200 країн і територій і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, до яких її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).