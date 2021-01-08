Прикордонники торік викрили 22 канали «повітряної» контрабанди

За 2020 рік працівниками Держприкордонслужби знешкодили та вилучили в контрабандистів 9 пілотованих літальних апаратів та 13 безпілотників різного типу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ДПСУ.

"Дедалі більше клопоту прикордонникам завдають зловмисники, які обирають для свого збагачення повітряний шлях незаконного переміщення підакцизних товарів. Розвиток технологій дозволяє істотно зменшити витрати на саму техніку, а її використання не потребує особливих інвестицій у навчання", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ також зазначили, що за перший тиждень 2021 року охоронці кордону не спостерігали активності безпілотників та малих літальних апаратів.

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Як повідомляв Укрінформ, у лісосмугу на прикордонній з Україною території Польщі впав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний громадянин України. За нелегальний перетин кордону і контрабанду цигарок чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.