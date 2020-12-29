У Польщі розбився український дельтаплан з контрабандними цигарками

У лісосмугу на прикордонній з Україною території Польщі впав дельтаплан з контрабандними цигарками, яким керував 44-річний громадянин України. За нелегальний перетин кордону і контрабанду цигарок чоловікові загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.

Інформується, що польські прикордонники на значній висоті 21 грудня зафіксували повітряний об’єкт, схожий на дельтаплан, який рухався від кордону з Україною. Згодом розбитий дельтаплан виявлено поблизу населеного пункту Вольчини Влодавського повіту, поряд з яким був пілот.

В результаті падіння дельтаплану чоловік отримав травми, відтак йому було надано допомогу і перевезено до лікарні. Поряд з дельтапланом прикордонники виявили декілька коробок з цигарками, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих (понад 800 тис. грн).

Як припускають прикордонники, чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі ріки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України.

За нелегальний перетин польського кордону і перевезення контрабандного вантажу проти громадянина України відкрито кримінальну справу, йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Після надання медичної допомоги у лікарні і виконання усіх слідчих дій 24 грудня чоловіка було передано українським прикордонникам у пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ”.

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Як зазначається, в цьому році в зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби РП перехоплено контрабандних цигарок на загальну суму понад 20 млн злотих (150 млн грн). Одним із способів нелегального транспортування контрабандних цигарок є перевезення їх дельтапланами.

Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl