На новорічні свята кремлівські «тролі» найактивніше атакували Україну – EUvsDisinfo

Протягом минулого тижня, на який припали Новорічні та Різдвяні свята, кремлівські пропагандисти продовжували інформаційну кампанію на дискредитацію політики Заходу, зокрема, у сфері вакцинації проти коронавірусу, але, серед інших тем, майже половина випадків дезінформації в російських виданнях була присвячена Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це у четвер в черговому огляді розповідає європейське видання EUvsDisinfo, що виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій.

«Одна річ, яка залишається незмінною, і, ймовірно, не зміниться у новому році – це обрання України як головної цілі кремлівських дезінформаторів. Майже половина випадків, зафіксованих цього тижня, були присвячені Україні. Відповідно до повідомлень прокремлівських медіа, Україна продовжує перебувати «на межі колапсу». Теми «зовнішнього контролю», «геноциду» та «нацизму», як і раніше, будуть вивергатися з їх сторінок у 2021 році», - припускають автори публікації.

EUvsDisinfo наводить цікавий факт – російський націоналістичний сайт «Царьград» провів опитування щодо визначення «русофобу року». Лідером такого опитування став … президент Туреччини Ердоган, який, за версією російських пропагандистів, у 2021 році має намір атакувати райони на сході України, що знаходяться під російським контролем, разом із Президентом Зеленським. При цьому Президент України не потрапив навіть у першу п’ятірку в списку «найбільших світових русофобів», складеного за версією одіозного видання.

Як прогнозує європейське видання, ще одним висловом, який російські дезінформатори продовжуватимуть використовувати у 2021 році, буде словосполучення «немає доказів!», яке застосовуватиметься до всіх незручних для Кремля тем, будь-то збиття Росією рейсу MH17, отруєння опозиціонера Олексія Навального або російське втручання у вибори в третіх країнах. Ця практика не заважає кремлівським виданням продовжувати виливати на аудиторію брехню про те, що США створюють біологічну зброю у лабораторіях поблизу російських кордонів, не наводячи при цьому жодних доказів або свідчень.

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«Цього тижня ми бачили кілька прикладів кремлівських спроб зіпсувати свята, зокрема, твердження, що США приносять в жертву традиційні християнські цінності на догоду політичній коректності. Загроза таким цінностям залишається головним наративом прокремлівських медіа», - констатує європейське видання.

При цьому автори нагадують, що в Росії практику святкування Різдва змогли поновити лише у 90-х роках, після повної заборони цього свята з 1929 року.

«EUvsDisinfo хоче скористатися цією можливістю, щоб побажати всім читачам в Росії та в інших країнах, що святкують сьогодні, щасливого Різдва», - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, у Радянському Союзі до 1929 року Різдво відзначалося як святковий неробочий день. Після цієї дати всі вихідні, що були пов’язані із релігійними святами, були скасовані. В Росії 7 січня знову стало неробочим днем з 1991 року.