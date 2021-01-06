В Андріївській церкві виконали одну із найвідоміших колядок

У період карантинних обмежень колядники на Різдво будуть рідкими гостями. Водночас ситуацію можна розрадити, послухавши одну із найвідоміших колядок «Добрий вечір тобі, пане господарю!», яку виконали у відреставрованій Андріївській церкві.

Як передає Укрінформ, про це у Teлeграм повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Звичайно, у часи карантину колядники будуть рідкими гостями. Тому спробуємо розрадити ситуацію в інший спосіб. Одну із найвідоміших колядок «Добрий вечір тобі, пане господарю!» зіграли в Андріївський церкві. В обробці Костянтина Віленського та у виконанні Національного камерного ансамблю «Київські солісти» із диригентом Кирилом Карабицем – вона звучить по-справжньому чарівно», - йдеться в повідомленні.

Міністр відзначив, що Святвечір – це завжди особливе свято, коли вся рідня збирається за вечерею з 12 пісних страв і коли всі чекають колядок. Тож, усі охочі можуть переглянути відеозапис, підготовлений МКІП до свята Різдва Христового.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня Андріївську церкву відкрили після реставрації. У неділю, 13 грудня, у ній відбулася церковна служба, а з 15 грудня храм став доступним для відвідування.

Андріївська церква побудована у 1747 — 1762 за проєктом архітектора Франческо Бартоломео Растреллі у стилі бароко, є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. та входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церкву запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

18 жовтня 2018 року рішенням Верховної Ради Андріївська церква передана у безоплатне користування Вселенському патріархату.