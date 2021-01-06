«Медзакупівлі» відкидають обвинувачення у неефективності роботи

В ДП «Медзакупівлі» відкидають обвинувачення від МОЗ в неефективності роботи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні держпідприємства у Фейсбуці.

«Наш закупівельний бюджет в цьому році склав 9,8 млрд грн. Нам вдалося зекономити до 3,8 млрд грн коштів платників податків. Ми, в тому числі, працюємо з такими виробниками як Pfizer і AstraZeneca. Навіть стартувавши з вини МОЗ пізно, ми зробили можливе і неможливе щодо закупівлі ключових ліків та товарів. Частина з них вже на складах і чекає на розвезення в регіони. Частина має буде довезена в 2021 році. А щодо деяких товарів, як от захисні костюми та халати, маски, захисні рукавички, що закуплені для протидії коронавірусній хворобі, МОЗ України досі не може визначитися, де і за які кошти зберігати ці товари, а також розвозити їх у регіони», - йдеться у повідомленні.

В держпідприємстві заявили, що відповідно до Постанови КМУ №478 від 12 червня 2020 року змушені погоджувати всі технічні, якісні та інші характеристики товарів до закупівлі, а також проєкти договорів з МОЗ України. За деякими групами товарів погодження технічних завдань тривало від двох тижнів до місяця і більше, через що оголошення деяких тендерів відбулося в середині вересня 2020 року.

Також в держпідприємстві відповіли на твердження міністра охорони здоров'я Максима Степанова стосовно того, що МОЗ веде перемовини безпосередньо з топ-виробниками COVID-вакцин з травня 2020 року.

«Ті країни, які влітку почали вести перемовини щодо закупівлі вакцин, вже в кінці грудня 2020 – на початку січня 2021 почали вакцинування своїх громадян. Якби Україна дійсно розпочала перемовини в травні, зараз ми точно мали мати вакцини. 9 місяців більш ніж достатньо для проведення перемовин та оформлення замовлення, тим більше, що на цю закупівлю не поширюється дія ЗУ “Про публічні закупівлі”. Для більшості країн період контрактування виробників вакцин від початку переговорів до замовлення становив від кількох тижнів до трьох місяців», - наголосили в ДП «Медзакупівлі».

Як приклад, наведено Польщу, яка на початку грудня 2020 законтрактувала 45 млн доз у трьох глобальних виробників вакцин та Німеччину, Угорщину та Словакію, які розпочали вакцинацію населення перед новим роком.

Водночас наголошується, що Україна також мала всі інструменти та можливості для законтрактування вакцин ще в 2020 році.

«Ми стверджуємо, що в нашої держави були всі інструменти та можливості, аби скласти портфоліо та законтрактувати провідні вакцин ще в 2020 році. На жаль, ці перемовини концентрувалися в стінах Міністерства охорони здоров`я України», - наголосили в ДП «Медзакупівлі».

Окрім цього, за твердженням держпідприємства, один із виробників може вийти з перемовин щодо закупівлі Україною вакцин через занадто довге прийняття рішень на рівні МОЗу.

«Один із виробників попередив про можливий вихід з перемовин, оскільки занадто довго чекав на рішення МОЗ щодо закупівлі (перемовини велися з вересня, фіналізація документів відбулася в 3-й декаді грудня, відтоді жодної інформації від МОЗ виробник не отримав). Ключова перемовна позиція в закупівлі вакцин - чіткість у формулюванні очікувань від контрагента при укладанні договорів. На жаль, такої чіткості від МОЗ України не мали і досі не мають» - наголошується у повідомленні.

Стосовно ймовірного відсторонення ДП “Медзакупівлі України” від закупівлі COVID-вакцини, в держпідприємстві заявили, що спроможні законтрактувати вакцини ключових світових виробників.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вважає роботу Державного підприємства «Медичні закупівлі» неефективною, зокрема, за його словами, ДП не закупило 103 позиції з 483 позицій ліків та лікарських засобів за державними програмами лікування. Також Степанов повідомив, що МОЗ відсторонить ДП «Медзакупівлі» від закупівлі COVID-вакцин

Раніше генеральний директор ДП «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов оприлюднив в Фейсбуці допис, в якому торкнувся теми переговорів, які веде МОЗ з виробниками вакцини від коронавірусної хвороби, формування ціни на вакцину, строків, в які Україна мала б укласти договори з виробниками, та обсягів вакцини, які мали б постачатися в Україну.

Також ДП «Медичні закупівлі» заявило, що МОЗ не затвердило необхідні документи для здійснення операційної діяльності ДП “Медзакупівлі”, через що можуть бути призупинені процеси закупівлі і постачання ліків та медичних виробів.