ДП «Медзакупівлі» заявляє, що через МОЗ його діяльність заблокована

ДП "Медзакупівлі" закликає Кабінет міністрів пришвидшити затвердження паспортів бюджетних програм.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило ДП "Медзакупівлі".

"Ми звертаємось до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України та всіх залучених до цього процесу державних структур. Такі документи, як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм та план використання бюджетних коштів на 2021 рік, які, окрім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, мають бути невідкладно затверджені", - йдеться у дописі.

Так, за твердженням ДП "Медзакупівлі", МОЗ не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік. Таким чином, без погодження фінансового забезпечення з боку МОЗ, від початку року робота ДП заблокована.

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Як зазначили в ДП "Медзакупівлі", наразі підприємство не може приймати і розвозити товари, зокрема ліки та медвироби, що закуплені за державними програмами, а також засоби індивідуального захисту та товари, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисні костюми та халати, медичні маски, експрес-тести на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарські засоби.

Окрім того, неможливо здійснювати збір інформації про залишки медичних товарів на місцях, а також збирати дані, що необхідні для формування національної статистики щодо протидії COVID-19.

"Під загрозою функціонування нашої системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів, на яких знаходитиметься система у поточному році (попередній договір був обмежений 2020 роком)", - наголосили в ДП "Медзакупівлі".