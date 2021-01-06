В українській армії 70% військових - віряни ПЦУ

Понад 80% військовослужбовців-вірян Збройних сил України відносять себе до православних.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони, посилаючись на результати опитування.

«Вітання всім, хто чекає першої зірки та Святвечора! До речі, понад 80% військовослужбовців-вірян Збройних сил України відносять себе до православних», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами анкетування у ЗСУ 70% військових назвали себе вірянами Православної церкви України, 10% вказали належність до Української православної церкви Московського патріархату, 7% - до Української греко-католицької церкви, 4% - до Римо-католицької церкви в Україні, 2% сповідують іслам, 2% ідентифікують себе протестантами, 5% належать до інших релігій.

Як повідомлялося, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України. Наступного дня, 6 січня, Томос було вручено Предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.