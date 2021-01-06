Центр здоров'я спростував появу «хвороби Х» у Конго

У Демократичній Республіці Конго не виявляли нових хвороб чи вірусів, про які повідомляли деякі ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Днями в низці західних і українських ЗМІ з’явилися новини про "Хворобу Х" — нову смертельну хворобу, яку виявили в Демократичній Республіці Конго. Ці новини неправдиві та не мають підґрунтя. Джерелом для поширення неправдивої інформації стала стаття, що була опублікована 22 грудня в CNN до документального фільму «The Coming Contagion» («Прийдешнє зараження») про ризики появи нових хвороб через вирубку тропічних лісів у Демократичній Республіці Конго та торгівлю дикими тваринами. Як зазначається в статті — пацієнтка з захворюванням із вираженим геморагічним синдромом можливо є нульовою пацієнткою "Хвороби Х", проте дана гіпотеза в статті не підтверджується", - йдеться у повідомленні.

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У ЦГЗ зазначили, що «Хвороба Х» — це гіпотетична назва можливого спалаху, який, як непокояться вчені та експерти в галузі охорони здоров’я, може призвести до серйозних захворювань у всьому світі.

Як повідомили в Центрі, Всесвітня організація охорони здоров’я включила «Хворобу X» до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

Також, за повідомленням ЦГЗ, у регіональному офісі ВООЗ в Африці зазначають, що причин для занепокоєння немає. Жодних згадок, окрім цієї статті, про хворобу немає.

"Зокрема, у статті цитують професора Жана Жаака Муембе Тамфума, який допомагав виявити вірус Ебола в 1976 році. Він говорить про можливу появу нових патогенів, що походять із тропічних лісів Африки, та становлять загрозу для людства. Наразі Муембе продовжує працювати над лабораторним виявленням нових хвороб. У статті зазначається, що завдяки таким лабораторіям із біобезпеки III рівня, де є можливість секвенування геномів та обладнання світового класу, працює система раннього виявлення та попередження про нові спалахи таких відомих хвороб, як Ебола, і для ще невиявлених хвороб, перш ніж вони зможуть спричинити нові пандемії", - наголосили в Центрі громадського здоров'я.

Як повідомлялося, в ЗМІ поширилася інформація про появу у Демократичній Республіці Конго нового небезпечного захворювання з посиланням на африканського мікробіолога Жан-Жака Муембе-Тамфума, який знайшов в 1976 році вірус Ебола.