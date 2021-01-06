Мінветеранів запустило чат-бот у месенджері Viber

Міністерство у справах ветеранів запустило чат-бот у месенджері Viber.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України відтепер можна й у месенджері Viber за посиланням", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше чат-боти Мінветеранів були створені у месенджерах Facebook Messenger та Telegram. За 6 місяців роботи ними скористалися понад 1100 користувачів.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України та ГО «Всеукраїнська організація «Федерація Є-спорту України» домовилися про співпрацю у сфері електронного спорту.