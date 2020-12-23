Постраждалим під час бойових дій в АТО виділили понад 10 мільйонів з резервного фонду

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення з резервного фонду в сумі 10 млн 136 тис. гривень з одноразової грошової допомоги постраждалим особам під час бойових дій в антитерористичній операції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Сьогодні, 23 грудня, уряд виділив кошти з резервного фонду в сумі 10 млн 136 тис. гривень з метою надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам під час бойових дій в антитерористичній операції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти з резервного фонду для постраждалих виділяються на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що діє при Мінветеранів.

«Уряд на постійній основі вживає заходів щодо підтримки громадян, які постраждали в антитерористичній операції, та членів їх сімей. Загалом Урядом виділено для надання такої допомоги 152 млн 367 тис. гривень» - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Також у Мінекономіки висловили вдячність працівникам департаменту економіки безпеки та оборони за якісну підготовку у 2020 році розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду для ліквідації та запобігання надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру.

Загалом у 2020 році прийнято 53 відповідних рішення Уряду, що вдвічі перевищує кількість рішень у попередніх 2018-2019 роках.