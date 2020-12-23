Уряд виділив понад 19 мільйонів на виплати учасникам бойових дій
Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Внаслідок запровадження карантинних обмежень за рахунок впровадження самоізоляції державних службовців, які контактували з хворими і знаходились у відпустках без збереження заробітної плати та у зв’язку з їх тимчасовою непрацездатністю, перебуванням на посадах державних службовців осіб з інвалідністю, а також у зв’язку з неукомплектованістю посад військовослужбовців до штатної чисельності, вивільнився фінансовий ресурс в сумі 19 110, 9 тис. грн. Разом з тим, виник дефіцит коштів на виплату грошової компенсації за невикористану відпустку звільненим військовослужбовцям-учасникам бойових дій. Враховуючи пріоритетність заходів держави щодо належного соціального захисту військовослужбовців ЗСУ, покриття частини дефіциту фонду грошового забезпечення можливо здійснити шляхом міжпрограмного перерозподілу видатків», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту розпорядження.
Ухвалення урядом цього розпорядження дозволить своєчасно та у повному обсязі виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям ЗСУ. Документ був погоджений без зауважень з Мінфіном та Мінекономіки.