Кабмін спростив порядок призначення субсидій та соцдопомог

Кабінет Міністрів вніс зміни до деяких постанов щодо призначення житлових субсидій, призначення і виплати державної допомоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення з дводенним доопрацюванням ухвалено урядом на засіданні у середу, 23 грудня.

“Проєктом акта пропонується внести зміни до порядку призначення житлових субсидій, до порядку призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і до порядку призначення виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Зазначеними змінами ми даємо можливість призначати житлові субсидії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям і особам, яким надається допомога по частковому безробіттю на період карантину. Тобто ми спрощуємо таку можливість в частині нівелювання вимоги обов’язковості сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі не меншому від мінімального сумарно протягом трьох місяців у періоди, за які враховуються доходи при призначенні цих видів державної допомоги”, - повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Окрім того, за її словами, проєктом постанови пропонується при обчисленні розміру житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим та допомоги на дітей одиноким матерям враховувати до середньомісячного сукупного доходу зазначених осіб, а також осіб, які отримують середньомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи, фактично отримані такими особами доходи.

Водночас Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич зауважив, що проєкт постанови “не був надісланий для опрацювання ні Урядовому Уповноваженому, ні мені, як Уповноваженому Президента”.

Читайте також: В Україні змінили деякі правила надання субсидій

“Є проблеми, про які ми з міністром говорили з точки зору того, що сьогодні є проблема при нарахуванні житлових субсидій в контексті того, що зменшується державна допомога сім’ям з дітками з інвалідністю і особам з інвалідністю. Ми готові опрацювати це питання протягом трьох днів”, - сказав Сушкевич.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував не затягувати з доопрацюванням проєкту постанови і запропонував ухвалити рішення з доопрацюванням у дводенний термін.

Члени уряду підтримали його пропозицію.