Змінити постачальника газу можна буде і через Ощадбанк - Шмигаль

З середини січня 2021 року договір на постачання газу з державною компанією «Нафтогаз» можна буде укласти у відділенні Ощадбанку.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Держава робить черговий крок для впровадження справедливих та прозорих правил на ринку газу. Вже із середини січня договір на постачання газу з державною компанією «Нафтогаз» можна буде укласти у відділенні державного Ощадбанку", - написав Шмигаль.

За його словами, це партнерство двох державних компаній, яке дає можливість для людей в усіх куточках країни просто та зручно змінити постачальника газу та отримати найкращу ціну на блакитне паливо. Він нагадав, що змінити постачальника можна також онлайн (наприклад, у Приват24).

"Ми поставили собі завдання створити прозорий та справедливий ринок газу. І крок за кроком рухаємося у цьому напрямку. Водночас Міністерство енергетики, за моїм дорученням, разом з Антимонопольним комітетом перевіряє всі складові тарифів, зокрема тариф на транспортування газу", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, Нафтогаз постачає газ для 2% побутових споживачів в Україні: компанія забезпечує газопостачанням приблизно 355 тис. домогосподарств.