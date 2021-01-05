Як українці оцінили новорічне привітання Зеленського

Новорічне привітання Президента Володимира Зеленського бачили 70% українців, із них 43% оцінили його позитивно.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Ще 35% опитаних нейтрально оцінили новорічне привітання глави держави, 21% – негативно.

Останніх найбільше серед жителів Сходу, старших опитаних, виборців партій Шарія, «Опозиційна платформа», «Європейська солідарність» та «Свобода», поінформували соціологи.

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Опитування було проведено 2-4 січня 2021 року методом CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2,5 тис. респондентів від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомлялося, цього року новорічне звернення Президента до українців було побудовано у формі діалогу з дітьми. Зокрема, Зеленський розповідав про героїв 2020 року, будівництво доріг, звільнення полонених, перемир'я на Донбасі та інше.