Сьогодні починається реєстрація на пробне ЗНО

В Україні сьогодні, 5 січня, розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 19 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-19 січня 2021 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома.

В УЦОЯО нагадали, що пробне ЗНО є платним. В залежності від регіону складання одного тесту пробного ЗНО коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО буде залежати від епідеміологічної ситуації.