Податкова попередила про можливі обмеження доступу до електронних сервісів

Державна податкова служба України попередила про можливі обмеження доступу до електронних сервісів вночі 5 і 6 січня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

"У зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту державної податкової повідомляємо, що з 5 січня 2021 року з 22:00 до 1:00 6 січня 2021 року можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві також перепросили за тимчасові незручності.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2020 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції", який поновлює повноваження НАЗК. Його ухвалила Верховна Рада 15 грудня 2020 року.

31 грудня НАЗК поновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).