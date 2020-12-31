Сенцов побажав на Новий рік звільнення усіх українців, які знаходяться у полоні

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Бажання на Новий рік у мене тільки одне, щоб усі українці, хто досі знаходиться в полоні в Криму, Росії та на Донбасі, опинились на свободі", - зазначив він.

Сенцов додав, що щастя - "ходити по вулицях, а не сидіти в клітці чи лежати в землі. Мати руки і ноги. Обіймати своїх дітей".

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня Сенцов завершив зйомки свого фільму "Носоріг". Режисер отримав фінансування на кримінальну драму «Носоріг» про життя в Україні у 90-х роках, вигравши конкурс проєктів Держкіно ще у 2012 році, але через його незаконне ув‘язнення російськими окупантами фільм завершено не було.

На зйомки фільму із держбюджету виділили 25 мільйонів гривень.

Восени у Кривому Розі розпочала роботу знімальна група на локаціях, які заздалегідь обрав режисер, зокрема, це цвітіння соняшникового поля та човнова станція у парку Мершавцева.