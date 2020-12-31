Бранець Кремля Шумков не вірив, що повернеться живим

Бранець Кремля херсонець Олександр Шумков вважає, що повернувся в Україну завдяки розголосу та підтримці.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

«Хочу сказати, що не всі вірили, що я повернуся додому, думали, що я потраплю у так звану розкрутку і мені «пришиють» ще якусь кримінальну справу. Я став для Росії незручним: надто великий розголос і підтримка», - зазначив Шумков.

За словами Шумкова, на перших порах він не вірив, що повернеться живим, і для нього було важливо, передусім, зберегти честь. Херсонець також звернув увагу, що повернувся не за обміном і це, на його думку, добре, бо він нікому нічого не винен.

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Як повідомляв Укрінформ, бранець Кремля херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. Відбував покарання в колонії у Тверській області. У вироку російського суду вказувалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Олександр Шумков – учасник Революції Гідності, був в АТО. 24 грудня 2020 року депортований в Україну.