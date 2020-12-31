Колишній бранець Кремля Шумков планує займатися політикою

Бранець Кремля Олександр Шумков, який повернувся в Україну, планує займатися політикою.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Бачу себе у бізнесі, бо нашому національно-патріотичному руху не вистачає фінансових ресурсів, щоб бути незалежними, партії залежать від олігархів. Я себе бачу в державотворенні, скажімо так – це і громадська діяльність, і політична», - сказав Шумков.

Він також зазначив, що звільнився з військової служби, оскільки вирішив, що аби працювати на благо держави, наразі йому не потрібна форма.

Як повідомляв Укрінформ, бранець Кремля херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений у РФ до чотирьох років ув'язнення. Відбував покарання в колонії у Тверській області. У вироку російського суду вказувалося, що він від 17 листопада 2014-го до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії». Олександр – учасник Революції Гідності, був в АТО. 24 грудня 2020 року був депортований в Україну.