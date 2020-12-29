Денісова: У полоні бойовиків в ОРДЛО - 251 українець

У полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях перебуває 251 українець.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Наразі в катівнях окупанта на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається 251 громадянин України. Їх звільнення є надважливим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу", - зазначила вона.

Омбудсмен нагадала, що рік тому до своїх родин на підконтрольну уряду України територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Вона додала, упродовж року до неї надходили звернення від звільнених громадян щодо сприяння забезпеченню їх соціального захисту. Задля цього омбудсмен зверталася до урядовців щодо законодавчого врегулювання питання встановлення статусу та правового захисту осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, щодо необхідності формування переліку суб’єктів надання медичних та реабілітаційних послуг, яким відшкодовуватимуться витрати за надані звільненим особам послуги, а також забезпечення права усіх незаконно позбавлених свободи осіб на отримання ними медичної та психологічної реабілітації після звільнення.

Читайте також: Кравчук у ТКГ закликав провести обмін полоненими до кінця року

Як повідомлялося раніше 23 грудня окупанти повернули військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка, який потрапив у полон. Про його зникнення 17 грудня повідомляв пресцентр штабу Об'єднаних сил.