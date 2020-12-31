Поліція відкрила справу через вибухівку під дверима родичів Шабуніна

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири у житловому будинку розпочато кримінальне провадження

"Слідчі Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом виявлення небезпечних предметів біля квартири, що належить члену сім’ї громадського діяча", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку 31 грудня 2020 року на лінію "102" надійшло повідомлення від громадянина, про те що біля дверей квартири по вул. Якуба Колоса, яку він орендує, розміщено пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) ККУ.

У ході слідства було з’ясовано, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча в сфері боротьби з корупцією.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення вказаного правопорушення.

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Як повідомлялося, за даними поліції, у Рівному ввечері 30 грудня було виявлено саморобний вибуховий пристрій біля квартири матері антикорупційного активіста Шабуніна.

За даними правоохоронців, вибуховий пристрій «складається з двох гранат і чорної коробки».

Пів року тому, 23 липня, невідомі спалили будинок Шабуніна під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

22 вересня Шабунін повідомив, що експертиза підтвердила, що підпал його будинку був умисний.