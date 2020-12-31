В Україні розслідують шахрайську міжнародну схему з місячним обігом €10 мільйонів – Венедіктова

В Україні продовжують розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності учасників схеми міжнародного шахрайства із щомісячним оборотом у 10 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Фейсбуці.

"Міжнародна співпраця правоохоронців наносить удар по організованій злочинності... Зараз українськими правоохоронцями, які продовжили розслідування німецьких колег з прокуратури м.Бамберг, проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до схеми осіб", - написала вона.

Венедіктова зауважила, що німецькі правоохоронці високо оцінили зростання рівня співробітництва з Україною, завдяки якому вдалося викрити масштабну шахрайську схему, від якої зазнали збитків громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії, Великої Британії та інших країн. Щомісячний обіг коштів, які виманювали у громадян через спеціальні сайти для купівлі активів, що показували неймовірне зростання доходів, але лише імітували операції, становив 8-10 млн євро, додала вона.

"Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора спільно з Нацполіцією отримали інформацію про кіберзлочинців каналами Євроюсту та Європолу від прокуратури м. Бамберг у Німеччині", - написала Венедіктова.

Вона нагадала, що в результаті спецоперації в Європі були затримані ряд осіб, а в Україні проведені обшуки у фігурантів і минулого тижня було арештовано майно організаторів та учасників злочинної групи на понад 50 млн євро. Серед нього квартири, будинок, офісні приміщення та елітні транспортні засоби. Деякі автівки - в єдиному екземплярі в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня в Нацполіції заявили, що спільно з Офісом генпрокурора і колегами з ФРН викрили міжнародну шахрайську схему із місячним оборотом у 10 млн євро.

До масштабної міжнародної злочинної схеми заволодіння коштами фізичних осіб причетні українці та іноземці, які, за інформацією правоохоронців, з 2017-го до 2020 року залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені вебресурси.

Як уточнюють у поліції, ця схема працювала наступним чином: інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів - банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів; інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів. Коли вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених колцентрів та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку - додатково 15% від суми отриманих коштів. Після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.